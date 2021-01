Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 26 gennaio 2021 in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, martedì 26 gennaio 2021, ci sono stati numerosi colpi di scena. Ecco il video di Mediaset. Qui potete rivedere l’episodio numero 104. Sanem, in montagna con Can, si è rifiutata di parlare con lui, Quest’ultimo, però, è riuscito a prenderla per la gola.

E’ stato ottimo il debutto di ieri della soap opera turca secondo i dati Auditel. Il pubblico ha premiato Can e Sanem ancor più di quanto premiava la soap opera spagnola Il Segreto. Grazie all’ottimo traino anche Pomeriggio 5 ha migliorato il suo ristultato.

continua a leggere sul sito di riferimento