Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 27 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem dà le dimissioni e Can e Emre litigano di brutto. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, giovedì 27 agosto 2020, l’Aydin ha lasciato il lavoro, mentre il sexy fotografo, una volta avuto da Leyla l’atto costitutivo della società di Emre e Aylin, ha affrontato il fratello dicendogli di non farsi più vedere. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 52 di Daydreamer, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche l’episodio completo di ieri e tutte le puntate intere della soap opera turca.

