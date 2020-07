Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 28 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem vuol dire tutto a Can, ma i due litigano e si dicono addio. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, martedì 28 luglio 2020, l’Aydin ha comunicato a Divit di non poter essere la sua fidanzata, e così il sexy fotografico le ha dichiarato guerra. Pur essendo follemente innamorata di lui, infatti, la diretta interessata ha preso questa decisione perché mossa dai sensi di colpa legati ad Emre e perché pressata da quest’ultimo. Can, inoltre, si è arrabbiato anche con Metin e lo ha licenziato: ha infatti scoperto che il miglior amico avvocato ha informato di nascosto la madre sui bilanci dell’agenzia. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 35 di Daydreamer, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche le anticipazioni per gli episodi in onda dal 29 luglio in poi e fino al 7 agosto e tutte le precedenti puntate complete della soap.

