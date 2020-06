Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 29 giugno 2020 in streaming | Video Mediaset

Can ha copiato? Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, lunedì 29 giugno 2020, la terribile Aylin (interpretata dall’attrice Sevkan Yasar) ha accusato il bel fotografo di plagio dopo aver rubato le foto dal telefonino di Emre… Intanto, Sanem, ha portato il bell’Osman al campus in qualità di “fidanzato” di copertura… Ecco il video da Mediaset Play, con l’intero episodio 14 da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 6 al 10 luglio.

