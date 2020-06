Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 30 giugno 2020 in streaming | Video Mediaset

“Zebercet” vuole spaccare la faccia ad Osman e Aylin continua a tramare contro Can. Nella nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda dalle ore 14.45 di oggi, martedì 30 giugno 2020, Muzaffer è andato su tutte le furie dopo la notizia che Sanem si è “fidanzata”. Intanto, Emre ha cercato di capire quali siano le reali responsabilità della compagna nel piano per rovinare la reputazione del fratello. Ecco il video da Mediaset Play, con l’intero episodio 15 della soap in streaming on demand.

