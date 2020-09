Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 4 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem che bacia Can da ubriaca ed Emre che finisce in ospedale dopo l’incidente in auto. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, venerdì 4 settembre 2020, Sanem non si è accorta di essere osservata da Cey Cey e ha baciato Can, che, dal canto suo, sì è scontrato con la nuova alleata di Fabbri, Aylin, per tutelare le condizioni di salute del fratello. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 58 di Daydreamer, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche le anticipazioni per gli episodi di domani, sabato 5 e tutte le precedenti puntate intere da rivedere.

