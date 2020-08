Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 5 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Can sta per scoprire tutto su Emre e Sanem? Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, Aylin ha fatto cadere a terra l’anello di fidanzamento e il sexy fotografico ha chiesto di dirgli tutta la verità. Per il momento, però, l’Aydin non ha vuotato il sacco, mentre la cattiva della serie ha mentito dicendo che Emre le ha chiesto di sposarla. Intanto, Leyla ha saputo che la “Fikri Harika” acquisirà a breve un’importante holding, mentre Sanem, Aylin, Ayan e Deren sono state modelle per un giorno sul set del nuovo spot. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 41 di Daydreamer, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche l’intera puntata 40 di ieri, tutte le puntate complete di agosto e le anticipazioni per i nuovi episodi in onda dal 17 al 21 del mese.

