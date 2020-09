Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 7 settembre 2020 trasmessa in prima serata | Video Mediaset

Ieri sera, lunedì 7 settembre 2020, Canale 5 ha mandato in onda la prima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno in prima serata. L’amata serie turca ha tenuto compagnia ai telespettatori anche nella nuova fascia oraria del prime time, intrattenendo il pubblico a casa con gli episodi completi numero 61, 62 e 63, quelli in cui Sanem crea un profumo ai fiori selvatici come regalo per Can e minaccia Emre di raccontare tutta la verità al fratello. Il tutto, ovviamente, mentre la gelosia di Sanem per Ceyda, e quella di Can per l’amico di lei, Sinan, torna ad accentuarsi.

Ecco i video, da Mediaset Play, con l’intera puntata serale di Daydreamer, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche le precedenti puntate intere della soap e le anticipazioni per i nuovi episodi, previsti in tv per il pomeriggio di sabato 12 settembre.

