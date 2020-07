Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata dell’8 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset

Un bacio…sfiorato. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, Can si è addormentato e ha sognato di avvicinarsi “pericolosamente” alle labbra della bella Sanem. Nell’episodio 21 della soap, inoltre, il sexy fotografo ha anche avuto un inaspettato faccia a faccia con Aylin. Rivediamolo, allora, in streaming on demand, grazie al video da Mediaset Play, completo e in italiano. Qui ecco anche tutte le precedenti puntate della fortunata serie turca.

continua a leggere sul sito di riferimento