Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata di sabato 19 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

È andata in onda oggi, 19 settembre 2020, la terza ed attesissima puntata del sabato di Daydreamer – Le ali del sogno. L’amata serie turca, con protagonista l’ affascinante Can Yaman, ha tenuto compagnia ai telespettatori Canale 5 dalle 14.10 alle 16.00 circa. Prima della seconda puntata di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Due gli episodi trasmessi ovvero il numero 67 e il numero 68. Potete rivederli entrambi qui in streaming on demand grazie al video di Mediaset Play.

