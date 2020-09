Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata di sabato 26 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

È andata in onda oggi, 26 settembre 2020, la quarta e attesissima puntata del sabato di Daydreamer – Le ali del sogno. L’amata serie turca, con protagonista il bellissimo e bravissimo Can Yaman, ha tenuto compagnia ai telespettatori Canale 5 con nuovi colpi di scena. La storia d’amore fra Sanem e Can è finita su tutti i media. I due hanno deciso di negare anche l’evidenza. Can, contrario a dire bugie, ha acconsentito a smentire la verità solo per amore della giovane. Quest’ultima però gli ha chiesto di fingere davanti anche a sua madre giunta in ufficio, con il giornale in mano, per avere una spiegazione. Prima della terza puntata di Verissimo è stato trasmesso dunque l’episodio numero 70. Potete rivederlo qui in streaming on demand grazie al video di Mediaset Play.

