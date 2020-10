Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata di sabato 31 ottobre 2020 in streaming | Video Mediaset

È andata in onda oggi, sabato 31 ottobre 2020, l’ottava speciale puntata del sabato di Daydreamer – Le ali del sogno. L’amata serie turca ha tenuto compagnia ai telespettatori Canale 5 dalle 14:20 alle 16:00 circa con nuovi colpi di scena. Cosa è accaduto negli episodi in onda? Can ha chiesto a Sanem di sposarlo, ma quest’ultima non ha accettato perché il fratello di lui e la sorella l’hanno bloccata chiedendole di non raccontargli la verità. Potete rivederli qui in streaming on demand grazie ai video di Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento