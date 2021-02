Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata serale del 2 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di questa sera, martedì 2 febbraio 2021, di Daydreamer – Le ali del sogno, ci sono stati numerosi colpi di scena. Ecco i video di Mediaset. Qui potete rivedere l’episodio numero 112, il primo in onda in serata. A seguire gli altri due episodi trasmessi su Canale 5. Domani, mercoledì 3 febbraio 2021, dalle 16:45 alle 17:10 circa, andrà in onda un altro episodio.

Day Dreamer, Episodio 113

Alla presentazione del libro di Polen, incalzato dalle domande dei giornalisti, Can ufficializza la sua relazione con Sanem.

Day Dreamer, Episodio 114

Sanem sta cercando di organizzare una sorpresa a Can con l’aiuto di Yigit, ma il suo comportamento viene frainteso, scatenando la gelosia di Can.

