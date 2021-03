Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata serale del 3 marzo 2021 in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di questa sera, mercoledì 3 marzo 2021. Mentre Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz hanhno cercato di riportare in auge la Fikri Harika, Aziz ha annunciato a tutti un importante lavoro per la società. Ecco il video di Mediaset. Qui potete rivedere l’episodio numero 129.

Daydreamer – episodio 130: la prima serata di mercoledì 3 marzo

Sanem non è riuscita ad accettare l’idea che fosse proprio Can ad occuparsi del servizio fotografico per la pubblicazione in cui sarebbe stata premiata come scrittrice dell’anno. Nonostante ciò ha collaborato con l’ex per la realizzazione della stessa.

Episodio 131 di Daydreamer

Il rifugio di Can è andato a fuoco e lui si è ritrovato tra le fiamme. Sanem è apparsa più che mai disperata.

