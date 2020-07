Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020

Can e Sanem che stanno insieme, Sanem che cambia lavoro e l’arrivo di nuovi attori nel cast di Daydreamer – Le ali del sogno. Sono queste le principali anticipazioni riguardanti i nuovi episodi della fortunata soap opera turca, che andrà in onda su Canale 5 anche nella settimana compresa tra lunedì 3 e venerdì 7 agosto 2020.

Daydreamer, anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020

Nelle prossime puntate di Daydreamer, infatti, i telespettatori di Canale 5 assisteranno alle ultime novità sulla love story tra i due protagonisti della soap e al debutto di nuovi personaggi sul set. Ecco tutte le anticipazioni, dal 3 al 7 agosto 2020 e puntata per puntata.

Lunedì 3 agosto, l’episodio 39 di inizio settimana è dedicato al nuovo tipo di rapporto tra Can e Sanem. I due, infatti, cominciano a comportarsi da innamorati e anche Emre se ne accorge, tanto che pensa di rivelare al fratello la verità sul tradimento di lei.

Martedì 4 agosto, invece, spazio alla puntata con il cambio di lavoro di Sanem in agenzia. La ragazza diventa stagista come copywriter e scrive la sua prima pubblicità. Intanto, Ishan, il nuovo proprietario del locale degli Aydin, cerca di convincere i commercianti del quartiere a farsi pagare dalla produzione per le riprese del nuovo spot.

Quindi, mercoledì 5 agosto l’episodio 41 con lo “sdoppiamento” di Sanem. Impegnata sul set nel duplice ruolo di regista e attrice, la ragazza teme il confronto con le modelle e chiede alla truccatrice Melahat di rendere meno avvenenti le dirette interessate.

Giovedì 6 agosto, va dunque in onda l’attesa puntata con Can e Sanem che stanno ormai insieme, anche se i genitori di lei non ne sono ancora a conoscenza. Can decide di informarli, ma la discussione non va come previsto.

Infine, venerdì 7 agosto l’episodio 43 con Can e Sanem che litigano per la prima volta. Nonostante la litigata, Can si reca comunque a casa Aydin per festeggiare tutti insieme l’anniversario di nozze di Nihat e Mevkribe. Ma gli imprevisti non mancano…

Daydreamer, la programmazione della soap su Canale 5

La puntata di Daydreamer di venerdì 7 agosto 2020 sarà l’ultima trasmessa prima della pausa per il Ferragosto. Dal 10 al 15 agosto, infatti, la serie subirà uno stop nella programmazione e tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 17 e fino ai primi di settembre.