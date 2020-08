Come per giugno e luglio, anche per agosto 2020 è possibile rivedere in streaming on demand le puntate intere – in italiano – di Daydreamer – Le ali del sogno. Dopo i primi 38 episodi completi già trasmessi in precedenza, infatti, anche per questo mese Canale 5 continua a mandare in onda la fortunata soap opera turca. Ecco i video, da Mediaset Play, con tutti i nuovi appuntamenti con la serie.

continua a leggere sul sito di riferimento