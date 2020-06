Daydreamer – Le ali del sogno, l’episodio del 16 giugno 2020 in streaming | Video Mediaset

Daydreamer – Le ali del sogno tocca quota 5 puntate e protagonisti del nuovo episodio di martedì 16 giugno 2020 sono stati, ancora una volta, Can Divit e Sanem Aydin. Quest’ultima, su richiesta di Emre, che trama contro il fratello insieme ad Aylin, ha rubato le foto della campagna pubblicitaria. Can, però, ha deciso all’ultimo momento di cambiare il progetto… Ecco il video da Mediaset Play per ripercorrere, in streaming on demand, l’intera puntata di oggi pomeriggio. Qui ecco anche le anticipazioni per gli episodi in onda dal prossimo 22 al 26 giugno.

