Nervi un po’ tesi? L’episodio 9 di Daydreamer – Le ali del sogno, quello in onda oggi, lunedì 22 giugno 2020, ha visto protagonista Sanem intenta a mettere in difficoltà la modella Arzu, sempre più vicina a Can… Dopo le malefatte, Aydin ha provato a spiegarsi col bel fotografo, ma il rapporto tra i due si è un po’ raffreddato… Ecco il video da Mediaset Play, con l’intera puntata odierna in streaming on demand.

continua a leggere sul sito di riferimento