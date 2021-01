Daydreamer quando va in onda: il nuovo cambio di programmazione

Daydreamer quando va in onda? La soap opera turca sta subendo diversi cambi di programmazione. I fan di Can e Sanem devono prestare grande attenzione al palinsesto di Canale 5. Ecco, comunque, tutti i prossimi spostamenti, ma soprattutto i giorni in cui si potranno seguire le vicende dell’affascinante fotografo e della bella copy dell’agenzia di pubblicità.

Daydreamer – Le Ali del Sogno: al martedì doppio appuntamento

Secondo le ultime novità riguardanti il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset, Daydreamer non andrà più in onda il giovedì sera. Niente più prima serata per la soap opera turca con protagonista il bellissimo Can Yaman? No. A quanto pare, se le cose non dovessero cambiare ulteriormente, Daydreamer andrà in onda in prima serata al martedì, al posto de La Grande Bellezza, il racconto di Cesare Bocci.

Proprio nella giornata del martedì i fan potranno quindi avere un doppio appuntamento con Can Yaman. Il motivo? Ebbene dal 25 gennaio 2021 la soap opera tornerà ad avere un appuntamento quotidiano. I telespettatori di Canale 5 cioè potranno vedere Daydreamer anche dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa, subito prima la messa in onda di Pomeriggio 5.

Per circa mezz’ora dunque, dalle 16:45 alle 17:10, dal lunedì al venerdì l’ammiraglia Mediaset trasmetterà mezza puntata della soap turca in modo da accontentare tutti gli appassionati. Il martedì sera, invece, andranno in onda, così come accadeva il giovedì sera, tre episodi da un ora ciascuno.

L’ultima puntata di Daydreamer in onda il giovedì sera, in prima serata, è stata trasmessa il 21 gennaio 2021. Ad andare in onda sono stati ben 3 episodi ovvero il numero: 100, il 101 e il 102. (Qui il video per rivederli).

Che fine fa Il Segreto? Altro cambio di programmazione

I più attenti si saranno accorti dunque che Daydreamer andrà ad occupare il posto, per l’appuntamento quotidiano, che ora è occupato della soap opera spagnola Il Segreto. Cosa accadrà agli abitanti di Ponte Vejo? I fan possono dormire sonni tranquilli. La soap opera non è stata cancellata ad un passo dalla messa in onda del gran finale.

Il Segreto verrà trasmesso solo la domenica pomeriggio prima della messa in onda di Domenica Live.

