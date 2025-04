dazi,-caselli:-incontro-meloni-trump-importante-anche-per-ue

Sarà una partita difficilissima

Milano, 16 apr. (askanews) – “Il nostro Primo Ministro avrà un incontro con Donald Trump, è un incontro estremamente complesso. Io penso che questo incontro sia importante anche per l’Europa, perché è vero che il nostro Primo Ministro parla per l’Italia, ma vi è un coordinamento molto forte con Ursula von der Leyen (presidente Commissione europea)”. Così Stefano Caselli, Dean Sda Bocconi School of Management a margine dell’incontro “Dall’Italia all’America: cavalcare l’onda dei nuovi equilibri politico-economici nell’era di Trump”, organizzato da Sella Sgr al Salone del Risparmio.”È una partita difficilissima. Penso che nessuno invidi i panni del nostro Primo Ministro perché è ovviamente una conversazione complessa, Però sicuramente questo potrà fare bene non solo all’Italia, ma penso soprattutto all’Europa. Vedremo quali saranno gli esiti che hanno sicuramente degli elementi di imprevedibilità perché uno degli due interlocutori, il Presidente Trump, ha dimostrato sicuramente di avere una certa volatilità dei suoi atteggiamenti”, ha aggiunto.