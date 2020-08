ROMA (ITALPRESS) – L’Italia tira un sospiro di sollievo per la decisione del presidente Trump di non penalizzare prodotti italiani nella revisione delle liste di merci Ue colpite dai dazi Usa. Cia-Agricoltori Italiani ritiene indispensabile continuare l’azione politico-diplomatica che ha portato all’esito positivo odierno e chiede nuove soluzioni negoziali che azzerino la stangata ancora in vigore (+25%) imposta su formaggi, salumi e liquori italiani. “Serve lavorare a livello europeo – spiega il presidente Cia, Dino Scanavino – per salvaguardare il nostro sistema agroalimentare, che soffre a causa delle conseguenze della pandemia. La contrazione dei consumi interni di Parmigiano Reggiano, Grana Padano,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dazi, Cia “Lavorare a livello ue per salvaguardia agroalimentare” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento