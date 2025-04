dazi,-dombrovskis-a-bessent:-ue-preferisce-soluzione-negoziale

Roma, 25 apr. (askanews) – I dazi commerciali avranno effetti negativi per l’economia globale, per quelle dell’Unione europea ma ancor più per l’economia degli Stati Uniti e l’Ue “ha una forte preferenza per raggiungere una soluzione negoziale nell’interesse reciproco, prima che finisca la pausa parziale di 90 giorni sui dazi”. Secondo quanto riporta un comunicato della Commissione europea, sono i concetti chiave che il commissario Ue all’economia, Valdis Dombrovskis ha illustrato al segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent nel corso di una bilaterale a Washington, in occasione delle assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale.

L’esecutivo comunitario definisce l’incontro “franco e cordiale – si legge -. Le parti hanno messo a confronto le loro valutazioni sull’impatto macroeconomico dei dazi”.

Secondo Bruxelles “Ue e Usa sono le maggiori economie mondiali ed è importante che mantengano politiche solide che promuovano stabilità macroeconomica e di bilancio”. Dombrovskis ha anche rimarcato “la necessità di continuare ad assicurare il supporto all’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa fino a quando venga raggiunta una pace giusta”, conclude la nota.

Dal suo profilo su X, Dombrovskis poi riferisce di aver avuito bilaterali anche con i ministrid elle finaze di Giappone e Canada e con il governatore della banca centrale della Cina.