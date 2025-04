dazi,-i-prezzi-dei-beni-di-lusso-sono-alti?-i-produttori-cinesi-propongono-la-vendita-diretta:-“una-birkin-la-paghi-1400-dollari”

ROMA – La guerra dei dazi tra America e Cina ha fatto nascere un nuovo trend, virale da giorni su TikTok. I produttori del Paese del Dragone stanno diffondendo video in cui mettono in dubbio il valore reale dei beni di lusso, mostrando come acquistarli a prezzi stracciati. Il loro costo è, infatti, destinato ad aumentare per via delle tariffe doganali sempre più aspre.

Così, con lo sfondo di una fabbrica non ben identificata, uomini e donne cinesi raccontano cosa c’è dietro la manifattura di ogni prodotto. Tra i video più virali quelli che hanno per protagonista la Birkin, la celebre borsa di Hermès.

COME VIENE REALIZZATA UNA BIRKIN

L’uomo protagonista della clip ne mostra una in fase di completamento e spiega, punto per punto, i materiali utilizzati in una vera e propria dimostrazione di come sia possibile risparmiare comprando lo stesso prodotto da una fabbrica cinese, invece che in una normale boutique.

Gli elementi di una Birkin veduta in negozio ci sono tutti. Stessa pelle di alta qualità proveniente dall’Italia, dalla Germania e dalla Francia, stesse rifiniture e dettagli in acciaio inossidabile.

LA DIFFERENZA DI COSTO

Insomma, non manca nulla se non il logo. Se, però, quello è un dettaglio di cui poter fare a meno, allora l’acquisto diventa più conveniente se fatto dal produttore in Cina. L’uomo nel video parla di 1400 dollari contro i 38mila del cartellino in negozio. “Più del 90% del costo è relativo al logo”, sottolinea.

