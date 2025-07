dazi,-il-9-luglio-si-avvicina-e-la-commissione-europea-si-sbilancia-ma-di-poco:-“positiva-la-telefonata-tra-von-der-leyen-e-trump”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scambio è stato positivo, posso confermare che il presidente degli Usa continua ad essere in contatto con i singoli capi di Stato dell’Unione europea”. Queste le parole del portavoce della Commissione europea Olof Gill nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa a palazzo Berlaymont. La dichiarazione si inserisce nel contesto della scadenza del 9 luglio, che segna il termine dell’estensione richiesta da Von der Leyen per i dazi imposti dal tycoon americano.

“Non commenteremo gli scambi con l’amministrazione degli Stati Uniti in questo momento, siamo in fase di trattativa. Stiamo lavorando per la deadline del 9 luglio e per ottenere il miglior accordo possibile” ha aggiunto il portavoce della Commissione europea Stefan de Keersmaecker. Il riferimento di de Keersmaecker è quello all’affermazione di Donald Trump, divulgata sul suo social Truth, che a partire dalle ore 12 del 7 luglio (circa le 18 in Italia), il presidente degli Stati Uniti avrebbe cominciato a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali. “Stiamo lavorando per rispettare la scadenza del 9 luglio e i contatti a livello politico e tecnico tra l’Unione europea e gli Stati Uniti continuano” ha concluso de Keersmaecker.

