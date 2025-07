dazi,-il-metodo-trump-mette-in-crisi-la-diplomazia-di-usa-e-ue:-accordo-da-rifare?

(Adnkronos) – L’accordo sui dazi fra Stati ed Europa rischia di diventare un caso di scuola. Nel senso che il metodo Trump, la semplificazione che passa per una stretta di mano e quel ‘ci penso io’ che vuole risolvere un negoziato complesso, sembra aver messo in crisi anche la diplomazia.

I testi pubblicati da Usa e Ue non solo sono diversi ma lasciano aperte diverse questioni centrali: dagli impegni sugli investimenti alle incognite su diversi settori, dall’acciaio ai farmaci, e alla sorte di alcuni prodotti agricoli. Come è possibile che il lavoro di mediazione di settimane non abbia prodotto un accordo chiaro e inequivocabile? Soprattutto, è possibile che l’accordo sia sostanzialmente da rifare?

Sembrano domande assurde ma non lo sono. C’è un nodo principale da sciogliere, che riguarda la natura dell’intesa raggiunta. L’Unione europea parla di ‘accordo politico’ che ‘non è giuridicamente vincolante’. Cosa vuol dire in concreto? Che sono state definite delle linee guida che andranno negoziate in ogni dettaglio.

Ma dato che si è arrivati all’incontro in Scozia fra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo settimane di lavoro tecnico, sembra evidente come l’assenza di un testo congiunto, anche solo di indirizzo politico, sia un fatto con pochi precedenti nella storia, almeno per ‘deal’ di questa portata.

E c’è anche un’altra evidente incongruenza che salta all’occhio. Da una parte ci sono i toni trionfalistici di Trump, “un accordo colossale”, “un accordo che fa la storia”, e la narrazione dell’uomo forte che risolve e mette gli interessi dell’America prima di tutto il resto, in piena retorica Maga. Dall’altra, la cautela, molto più tecnica che politica, di un’Europa che si trova di fronte a un accordo sbilanciato, contestato, sostanzialmente subito.

L’impressione è che il lavoro vada sostanzialmente rifatto da capo. Non fosse altro perché, anche nell’era Trump, per raggiungere un accordo politico serve ancora un testo congiunto e perché per attuarlo serve ancora un testo giuridicamente vincolante. (di Fabio Insenga)