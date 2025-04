dazi,-incontro-meloni-trump-alla-casa-bianca.-la-premier:-“accordo-possibile”

(Adnkronos) –

Incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: sul tavolo, in particolare, la questione dei dazi. Trump ha accolto la premier e, rivolgendosi alla stampa, ha indicato Meloni pronunciando le parole “great person”, “gran persona”.

“Sono sicura che possiamo fare un accordo, e sono qui per dare una mano”, ha detto Meloni sui negoziati tra Unione europea e Usa. “Voglio invitare il presidente Trump in visita ufficiale in Italia e capire se c’è la possibilità, quando viene, di organizzare un incontro con l’Unione europea”, ha proseguito la presidente del Consiglio. “Penso che la cosa migliore sia parlare francamente delle esigenze che ognuno di noi ha e trovarci a metà strada… Sono qui per cercare la strada migliore” per renderci “più forti sulle due sponde dell’Atlantico”.

Meloni ”ha tanto talento. E’ una giovane leader, sono molto orgoglioso di trovarmi qui con lei, non può andare meglio di così”, ha detto Trump prima del bilaterale. ”Ritengo che abbia svolto un ottimo lavoro in Italia, siamo molto fieri di lei”, ha aggiunto Trump. “E’ uno dei veri leader del mondo. Penso che sia un ottimo primo ministro. Penso che stia facendo un lavoro fantastico”, ha aggiunto.

Sul tema dei dazi “avremo pochissimi problemi per raggiungere un accordo con l’Unione europea e con chiunque altro. Abbiamo qualcosa che tutti vogliono”, ha detto Trump riferendosi al mercato e ai consumatori americani. Il presidente americano si è sicuro “al 100% che ci sarà un accordo commerciale” con l’Unione Europea. “Ma sarà un accordo equo”, ha aggiunto.