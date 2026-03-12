dazi,-lollobrigida:-su-pasta-resa-giustizia-a-prodotto-simbolo

Roma, 12 mar. (askanews) – “L’abbassamento significativo dei dazi sulla pasta rende giustizia alle nostre aziende e a un prodotto simbolo del Made in Italy nel mercato statunitense”. Lo scrive in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“C’è chi dava l’allarme e chi invece manteneva la calma e si impegnava per risolvere il problema. Ci siamo messi al lavoro immediatamente con la nostra ambasciata a Washington, guidata da Marco Peronaci e con i colleghi del Governo, per annullare quella che appariva fin da subito una misura ingiustificata”, ha concluso il ministro.