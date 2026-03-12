giovedì, 12 Marzo , 26

Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi in campo a...

Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi

(Adnkronos) - Bologna e Roma pareggiano 1-1 al...

Private credit, la tempesta perfetta: un settore da duemila miliardi sotto pressione

(Adnkronos) - Per un decennio, il private credit...

Referendum, Meloni: “Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura, riforma traguardo epocale”

(Adnkronos) - "Non ci interessa il destino personale...
HomeAttualitàDazi, Lollobrigida: su pasta resa giustizia a prodotto simbolo
dazi,-lollobrigida:-su-pasta-resa-giustizia-a-prodotto-simbolo
Dazi, Lollobrigida: su pasta resa giustizia a prodotto simbolo
Attualità

Dazi, Lollobrigida: su pasta resa giustizia a prodotto simbolo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 12 mar. (askanews) – “L’abbassamento significativo dei dazi sulla pasta rende giustizia alle nostre aziende e a un prodotto simbolo del Made in Italy nel mercato statunitense”. Lo scrive in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“C’è chi dava l’allarme e chi invece manteneva la calma e si impegnava per risolvere il problema. Ci siamo messi al lavoro immediatamente con la nostra ambasciata a Washington, guidata da Marco Peronaci e con i colleghi del Governo, per annullare quella che appariva fin da subito una misura ingiustificata”, ha concluso il ministro.

Previous article
Netanyahu: Mojtaba Khamenei è un burattino dei Pasdaran
Next article
Iran, Meloni sente leader opposizioni, ma tavolo non decolla

POST RECENTI

Attualità

Seconda edizione “Franco Frattini Lecture” con José María Aznar

Roma, 12 mar. (askanews) – È stato José María Aznar, già primo ministro della Spagna e presidente del Partito Popolare Europeo, il protagonista della seconda...
Attualità

Iran, opposizioni divise su tavolo Meloni, per ora solo telefonate

Roma, 12 mar. (askanews) – Il ‘tavolo’ di Giorgia Meloni resta vuoto, la premier chiama le opposizioni per proporre una sede di confronto permanente sulla...
Attualità

Iran, opposizioni divise sul tavolo di Meloni, per ora solo telefonate

Roma, 12 mar. (askanews) – Il ‘tavolo’ di Giorgia Meloni resta vuoto, la premier chiama le opposizioni per proporre una sede di confronto permanente sulla...
Attualità

Iran, Meloni sente i leader delle opposizioni, ma il tavolo non decolla

Roma, 12 mar. (askanews) – All’indomani dell’appello al dialogo rivolto ieri in Parlamento alle opposizioni e naufragato nella stessa giornata tra rinfacci e accuse incrociate,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.