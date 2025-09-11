dazi,-marcegaglia:-italia-sta-reagendo-meglio-di-altri,-non-mollare-presa

Manovra dovrà sostenere competitività imprese in particolare su energia

“Il nostro Paese sta rispondendo meglio rispetto ad altri all’impatto dei dazi, ma è essenziale non allentare la presa. La prossima legge finanziaria deve supportare la competitività delle imprese italiane, in particolare per quanto riguarda il costo dell’energia elettrica, un argomento purtroppo ancora irrisolto”.

Questa è stata l’affermazione di Emma Marcegaglia, presidentessa della Marcegaglia Holding, durante il forum Ambrosetti a Cernobbio.

“Le imprese hanno acquisito la capacità di essere molto flessibili e rapide, e a mio avviso anche in un periodo complesso come questo è fondamentale continuare a investire, poiché a lungo andare se fermiamo gli investimenti ci blocchiamo noi stessi”.

“I dazi influiscono chiaramente in modo negativo sulla nostra economia e sulle nostre imprese, non vi è dubbio – ha rimarcato. Ci sono previsioni che stimano perdite annuali tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. Siamo importanti esportatori e gli Stati Uniti rappresentano un mercato cruciale per il made in Italy in molti settori, come l’agroalimentare, la meccanica e la farmaceutica. È quindi vitale esplorare anche altri mercati: in questa ottica, l’accordo con il Mercosur è vantaggioso e bisogna proseguire in questa direzione”.

Ciro Di Pietro