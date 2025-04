dazi,-meloni:-“risvolti-pesanti,-non-escluse-risposte-adeguate”

“Per difendere le nostre produzioni”

Roma, 2 apr. (askanews) – “I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo a partire ovviamente dall’Europa, mentre bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export che è salito, nel 2024, del 17%. Quello statunitense chiaramente è per noi un mercato fondamentale ed è evidente che l’introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani, penso personalmente che sarebbe anche un’ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha la possibilità economica di spendere di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Premio Maestro dell’arte della cucina italiana, tenutosi a Palazzo Chigi.”Questa è la ragione – ha proseguito la premier – per la quale adesso bisogna lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti né l’Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”.