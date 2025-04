dazi,-meloni:-sono-consapevole-di-quello-che-vado-a-difendere

Sul viaggio negli Usa: “Faremo del nostro meglio”

Roma, 15 apr. (askanews) – “Sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore, non sento alcuna pressione per i miei prossimi due giorni, come potete immaginare…”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia del conferimento dei Premi Leonardo 2025 a Villa Madama, riferendosi all’imminente viaggio negli Usa.”Faremo del nostro meglio, io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo, vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità, l’intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo” ha aggiunto. “Abbiamo superato ostacoli ben maggiori, ne supereremo anche di peggiori”, ha detto la premier. “Un prodotto italiano esportato, la gran parte della ricchezza la produce dove viene esportato, ed è bene per tutti continuare ad avere a che fare con l’Italia” ha concluso.