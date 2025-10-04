sabato, 4 Ottobre , 25

Tajani: “Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina”

(Adnkronos) -  “Siamo pronti a partecipare attivamente alla...

Manifestazione pro Pal a Roma, accerchiata e minacciata cronista Adnkronos

(Adnkronos) - Una cronista dell'agenzia AdnKronos accerchiata e...

Roma, adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo

(Adnkronos) - Adesivi a sfondo rosso con scritti...

Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele

(Adnkronos) - "Ci hanno trattato come animali". Paolo...
Dazi pasta, Farnesina al lavoro affinchè dipartimento Usa riveda decisione

Milano, 4 ott. (askanews) – Il ministero degli Esteri fa sapere in una nota che “sta lavorando, in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea, affinché il Dipartimento Usa riveda i dazi provvisori stabiliti per le nostre aziende”.

La Farnesina ricorda nella nota che nelle ultime settimane alcuni marchi di pasta italiana sono stati oggetto di esame da parte delle autorità per presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato (“dumping”). La Farnesina sta seguendo il procedimento in corso sin da quando, a inizio settembre, il Dipartimento del Commercio statunitense ha pubblicato l’esito preliminare della sua indagine, che prevede l’imposizione da parte Usa di dazi provvisori antidumping di oltre il 91% .

Il ministero è intervenuto formalmente nel procedimento, come “parte interessata”, per il tramite dell’Ambasciata a Washington, per aiutare le aziende a far valere le proprie ragioni. Il governo italiano auspica che da parte americana venga riconosciuta la correttezza e la piena volontà di collaborare dei nostri produttori con l’indagine in corso.

