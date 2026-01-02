venerdì, 2 Gennaio , 26

dazi-pasta,-mastromauro:-da-usa-riconoscuito-valore-nostre-imprese
Dazi pasta, Mastromauro: da Usa riconoscuito valore nostre imprese

Dazi pasta, Mastromauro: da Usa riconoscuito valore nostre imprese

Dazi pasta, Mastromauro: da Usa riconoscuito valore nostre imprese
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 2 gen. (askanews) – “Come Unione italiana food esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che premia il lavoro costante svolto al fianco delle nostre imprese associate, fra cui La Molisana, Garofalo e Barilla, che hanno affrontato con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione un percorso complesso e delicato. Questo esito dimostra che il ruolo di Unione italiana food è centrale nel rappresentare, tutelare e accompagnare le aziende italiane nelle battaglie giuste, soprattutto quando si tratta di difendere la qualità, la correttezza e la competitività del made in Italy sui mercati internazionali. Quando il sistema Paese fa squadra – imprese, associazioni e istituzioni – i risultati arrivano”. Commenta così la presidente dei pastai di Unione italiana food, Margherita Mastromauro, la decisione del dipartimento del commercio americano di ridurre in maniera sostanziale i dazi anti-dumping annunciati a settembre per 13 marchi di pasta.

“Decisiva – sottolinea la Mastromauro – la collaborazione del ministro Lollobrogida, del ministro Tajani e del commissario europeo Sefkovic”. “La decisione delle autorità statunitensi conferma inoltre che gli Stati Uniti sono un Paese attento all’Italia e alle sorti della nostra economia – conclude – capace di riconoscere il valore delle nostre imprese e il contributo strategico del comparto agroalimentare italiano”.

