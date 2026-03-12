dazi,-pastai-unionfood:-grande-soddisfazione,-premiata-correttezza-aziende

Milano, 12 mar. (askanews) – “Come Unione italiana food esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che premia la correttezza, l’operato e il lavoro costante delle nostre imprese associate nel mercato Usa. Fin dall’inizio le aziende hanno affrontato con serietà, coesione e spirito di collaborazione un percorso complesso e delicato”. Commenta così Cristiano Laurenza, segretario dei pastai di Unione Italiana Food. La decisione del dipartimento del commercio americano di ridurre in maniera sostanziale i dazi anti-dumping annunciati a settembre per 13 marchi di pasta.

“Quanto ottenuto dimostra che il ruolo di Unione italiana food è centrale nel rappresentare, tutelare e accompagnare le aziende italiane nelle battaglie giuste, soprattutto quando si tratta di difendere la qualità, la correttezza e la competitività del made in Italy sui mercati internazionali – ha aggiunto – Quando il sistema Paese fa squadra – imprese, associazioni e istituzioni – i risultati arrivano”.

I pastai italiani esprimono “ancora una volta apprezzamento per l’operato del governo italiano, che ha dialogato costruttivamente con le istituzioni statunitensi per sostenere il prodotto portabandiera per eccellenza del made in Italy”.