Dazi, Renzi: “Ricoverate Salvini”

ROMA – “Colpisce il rapporto di Meloni con gli americani, che sintetizzerei con ‘bacio della pantofola’. E’ talmente forte come portavoce dell’Europa che è l’unica che Trump non si è filato. Trump ha invitato l’inglese, l’israeliano, l’indiano, persino l’irlandese, sembra una barzelletta. E Meloni è l’unica che non ha nemmeno chiamato. Siccome sono italiano e patriota vorrei che la Meloni fosse considerata da Trump. Il problema è che andrebbe a riportargli la linea di Salvini, che ha detto che i dazi sono una grande opportunità per questo Paese. Ricoverate Salvini, perché uno che dice una cosa del genere non sta bene. I dazi sono una sciagura, si può dire oppure no?”.Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

