mercoledì, 20 Agosto , 25

Roma, guida turistica muore al Colosseo per un malore

(Adnkronos) - Giovanna Maria Giammarino è morta per...

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

(Adnkronos) - Il cadavere di un uomo è...

Calabria, Tridico scioglie la riserva: “Disponibile a candidarmi”

(Adnkronos) - Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5...

Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida

(Adnkronos) - Fermato la mamma dei due fratelli...
dazi,-sony-aumenta-di-50-dollari-il-prezzo-della-playstation-in-usa
Dazi, Sony aumenta di 50 dollari il prezzo della Playstation in Usa

Dazi, Sony aumenta di 50 dollari il prezzo della Playstation in Usa

AttualitàDazi, Sony aumenta di 50 dollari il prezzo della Playstation in Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 20 ago. (askanews) – Sony aumenta di 50 dollari i prezzi di tutti i modelli della sua console Playstation in Usa a partire da domani per effetto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump.

“Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile – dichiara in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony, Isabelle Tomatis – di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto”.

Sony precisa che “i prezzi di vendita consigliati per gli accessori per PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati”.

Il prezzo di vendita consigliato aggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.