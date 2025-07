dazi,-tajani:-accordo-non-vicinissimo,-serve-che-sia-equo

Washington, 16 lug. (askanews) – Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso oggi a Washington al rappresentante commerciale Usa Jamieson Greer la necessità che un accordo sui dazi Usa-Ue sia “equo”. Lo ha segnalato lo stesso ministro parlando con la stampa, in cui ha chiarito che le posizioni non sono “ancora vicinissime”.

L’incontro “è durato quasi un’ora, io ho ribadito qual è la posizione italiana: vogliamo evitare assolutamente una guerra commerciale ma nello stesso tempo vogliamo difendere il sistema dell’export del nostro paese, vogliamo difendere le nostre imprese. Quindi siamo favorevoli a trovare un accordo che sia vincente per entrambi” ha detto Tajani.

“Però bisogna che si arrivi ad un accordo equo. Noi confidiamo nel lavoro del commissario, il quale raccoglie anche un’ottima considerazione qui negli Stati Uniti e questo è utile per una trattativa che è all’inizio dell’ultima tappa. C’è tempo fino al primo di agosto, bisogna trattare, le posizioni non sono ancora vicinissime però bisogna continuare il dialogo perché una guerra dei dazi non conviene a noi, non conviene agli americani, perché l’Europa ha bisogno degli Stati Uniti ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa”.