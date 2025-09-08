lunedì, 8 Settembre , 25

Stato dell’Unione 2025, il discorso di von der Leyen e la diretta su Adnkronos

Dalla promessa ai progressi, un anno di Commissione von der Leyen

Usa, Corte appello conferma: Trump deve pagare 83 milioni a Jean Carroll

Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

Dazi, Tajani: “Il 15% non è un disastro, per il nostro export è peggio il rapporto euro-dollaro”

Dazi, Tajani: “Il 15% non è un disastro, per il nostro export è peggio il rapporto euro-dollaro”

Dazi, Tajani: "Il 15% non è un disastro, per il nostro export è peggio il rapporto euro-dollaro"
ROMA – “Un dazio complessivo al 15% non è un accordo pessimo, certo meglio sarebbe stato zero, ma peggio dei dazi rischia di essere il rapporto euro-dollaro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del forum della competitività in Assolombarda a Milano, sottolineando come la svalutazione del dollaro fino a quota 1,25 “renderebbe molto difficile esportare negli Stati Uniti”. Per il vicepremier serve un intervento della Banca centrale europea: “Con l’inflazione al 2% si può ridurre il costo del denaro e ricominciare a comprare titoli di Stato, tornando al quantitative easing. È il modo migliore per difendere le nostre esportazioni, e anche Mario Draghi si è detto orientativamente favorevole”. Tajani ha ricordato che l’Italia, seconda solo alla Cina per diversità merceologica, può trasformare la sfida in opportunità: “Sui dazi più alti di altri Paesi, possiamo occupare spazi che loro non riescono più a coprire. Il Made in Italy è garanzia di qualità: chi compra un prodotto italiano lo fa anche se costa di più”.
