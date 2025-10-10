dazi,-trump:-da-novembre-aumento-del-100-per-100-tariffe-alla-cina

venerdì, 10 Ottobre , 25

Roma, 10 ott. (askanews) – Si riaccende la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il presidente Usa Donald Trump, in un durissimo post su Truth, annuncia un aumento del 100 per cento dei dazi applicati finora nei confronti delle importazioni da Pechiono. “Si è appena appreso – scrive l’inquilino della Casa Bianca – che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, in cui afferma che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. Ciò riguarda TUTTI i Paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni”.

“In base al fatto che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti, e parlando solo a nome degli Stati Uniti e non di altre nazioni che sono state minacciate in modo simile, a partire dal 1° novembre 2025 (o prima, a seconda di eventuali ulteriori azioni o cambiamenti intrapresi dalla Cina), gli Stati Uniti d’America – annuncia Trump – imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente applicata. Sempre il 1° novembre, imporremo controlli sulle esportazioni su tutti i software critici”.

“Era impossibile credere che la Cina avrebbe preso una simile decisione, ma l’ha fatto, e il resto è storia. Grazie per l’attenzione!”, conclude il post del presidente statunitense sul suo social Truth.

