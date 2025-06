dazi,-trump-fa-accordo-con-il-regno-unito-e-vede-von-der-leyen-per-arrivare-ad-un’intesa

Banff (Canada), 16 giu. (askanews) – Al G7 in Canada il presidente americano Donald Trump chiude l’accordo sui dazi con il Regno Unito e vede la presidente della Commissione Ursula von der Leyen per accelerare la trattativa con l’Europa in vista della scadenza del 9 luglio, quanto (salvo intese) entreranno in vigore le nuove tariffe.

Il patto con il Regno Unito è stato firmato nel corso di un bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer, a margine dei lavori nel resort di Kananaskis, provincia canadese dell’Alberta, che ospita i leader.

“Abbiamo finalizzato e appena firmato l’accordo commerciale”, ha detto Trump parlando con i giornalisti insieme a Starmer. “Il rapporto che abbiamo è fantastico”, ha detto ancora, precisando che rispetto alle bozze è cambiato “non molto”. Il premier britannico lo ha definito un “giorno davvero importante”.

Trump ha quindi incontrato von der Leyen, su richiesta della presidente della Commissione. Che al termine, su X, ha spiegato: “Abbiamo chiesto ai team di accelerare il lavoro per raggiungere un accordo equo e giusto. Facciamolo”. Von der Leyen aveva toccato il tema anche nell’intervento tenuto nel corso del summit. “Le economie del G7 – ha ricordato – rappresentano il 45% del Pil globale e oltre l’80% dei ricavi derivanti dalla proprietà intellettuale. Questa è una leva finanziaria, se la usiamo insieme. Incanaliamola per costruire catene di approvvigionamento resilienti. Per rafforzare la nostra leadership tecnologica e industriale. E per riformare le regole del commercio globale, in modo che riflettano le attuali realtà economiche. Questo è anche il motivo per cui sto lavorando a stretto contatto con Donald (Trump, ndr) per un accordo commerciale reciprocamente vantaggioso, che rifletta i punti di forza delle nostre economie e sostenga le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri consumatori”.