martedì, 12 Agosto , 25

Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in amichevole....

Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi dello sballo nelle notti estive

(Adnkronos) - Notti d'estate e di sballo. Tra...

Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare

(Adnkronos) - E' stato trovato morto il bimbo...

Ucraina, leader Ue:”Percorso pace non può essere deciso senza Kiev”

(Adnkronos) - "Il popolo ucraino deve avere la...
dazi,-trump:-“firmato-estensione-tregua-con-cina-per-altri-90-giorni”
Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni”

Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni”

DALL'ITALIA E DAL MONDODazi, Trump: "Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump ha concesso altri 90 giorni di ‘tregua’ alla Cina sui dazi per continuare i negoziati. In un post su Truth social pubblicato nella notte, il presidente americano ha scritto: “Ho firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione delle tariffe alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell’accordo resteranno gli stessi”.  

 

Ieri Trump ha anche chiarito che l’oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. La dichiarazione è arrivata dopo che un documento ufficiale aveva seminato confusione la scorsa settimana e aveva fatto raggiungere al metallo prezioso un livello record. “Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America: l’oro non sarà soggetto a dazi!” ha scritto il capo dello Stato sulla sua piattaforma Truth Social.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.