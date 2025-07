dazi,-trump:-“i-pagamenti-partiranno-dall’1-agosto”.-e-dice:-“la-ue-ci-tratta-bene,-entro-48-ore-la-lettera”

ROMA – Nessuna proroga per quanto riguarda i dazi. Con un messaggio sul suo social Truth, Donald Trump sottolinea che “Come da lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre alle lettere che saranno inviate oggi, domani e per il prossimo breve periodo, il pagamento delle tariffe inizierà il 1° agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non subirà modifiche”. E, se non fosse chiaro, ribadisce: “In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti e pagabili a partire dal 1° agosto 2025. Non saranno concesse proroghe. Grazie per l’attenzione!”.

Tra le novità annunciate durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno una tariffa pari a circa il 50% sulle importazioni di rame. Ha, inoltre, parlato dei “prodotti farmaceutici”, minacciando “una tariffa molto elevata, tipo il 200%”. Nel suo intervento, ha poi confermato per i membri dei Brics “una tariffa aggiuntiva del 10%”.

Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, ha spiegato che la lettera in cui si delinea il profilo dei dazi sui beni provenienti dal blocco dei 27 membri sarà spedita entro “due giorni”. “Stiamo parlando con loro”, ha detto il presidente, aggiungendo che Bruxelles “si sta comportando in modo molto gentile con noi”.

Intervenendo alla riunione, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che i dazi potrebbero generare entrate per oltre 300 miliardi di dollari entro la fine dell’anno.

