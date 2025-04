dazi,-trump-respinge-la-proposta-ue-sulle-auto-e-alla-cina-non-va-meglio

ROMA – “L’Ue e gli Stati Uniti hanno fatto pochi progressi nel colmare le differenze sul commercio e i funzionari americani hanno indicato che la maggior parte dei dazi sull’Ue non saranno rimossi immediatamente”. Così l’agenzia Bloomberg che cita alcune fonti, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero finora respinto la proposta dell’Ue sulla rimozione di tutte le tariffe sui beni industriali, incluse le auto. Washington avrebbe suggerito che alcuni dei dazi potrebbero essere compensati con un aumento degli investimenti e delle esportazioni.

E se rimane sospesa al momento, la proposta Ue, a Pechino non va meglio. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, infatti “tocca alla Cina fare la prima mossa: la Cina ha bisogno di fare un accordo con noi. Non siamo noi a dover fare un accordo con loro. Non c’è differenza tra la Cina e altri Paesi a parte il fatto che loro sono molto più grandi”.

MELONI: SUPERATI OSTACOLI PEGGIORI, ABBIAMO FORZA PER FARCELA

E l’Italia? In vista dell’incontro di giovedì con il presidente Trump, Meloni ha dichiarato: “Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo, ma ricordiamoci che abbiamo la forza, la capacità, intelligenza e creatività per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori, ne supereremo anche di peggiori”. E ancora: “Bisogna solo ricordare che quando un prodotto italiano viene esportato, la gran parte della ricchezza non la produce in Italia ma dove viene esportato. Anche noi, con questo nostro lavoro legato all’export, produciamo ricchezza anche per gli altri, ed è bene per tutti continuare ad avere a che fare con l’Italia, perché l’Italia è in grado di produrre benessere, eccellenza e ricchezza”, conclude Meloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it