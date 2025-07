dazi,-trump:-ue-apra-i-suoi-mercati,-non-ci-permette-di-vendere-auto

Roma, 27 lug. (askanews) – I Paesi della Unione europea “devono aprire i loro mercati” alle produzioni Usa. “Noi siamo aperti ai prodotti europei, penso che non ci sia nessun prodotto (Ue) che non puoi vendere negli Usa”. Invece “l’Europa è molto chiusa. Non vendiamo auto in Europa. Non vendiamo fondamentalmente prodotti agricoli e loro vogliono vendere i loro prodotti agricoli e le auto negli Usa. Non sto dicendo nulla che non sia noto”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, durante la conferenza stampa all’inizio della bilaterale in Scozia con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Abbiamo una situazione sfavorevole. Se vogliamo vendere auto in Europa non ci viene permesso. E come sapete loro vendono milioni e milioni di auto negli Usa: Mercedes, Bmw, così tante e Volkswagen (ha citato solo marchi tedeschi con Von der Leyen accanto-ndr). Così tanti milioni di auto”.