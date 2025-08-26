martedì, 26 Agosto , 25

Sinner-Kopriva, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Venus Williams si commuove dopo l’eliminazione agli Us Open a 45 anni: “Mi sono sentita libera”

Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova il contratto per un anno

Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a bimbi rimborsabilità trattamenti

Dazi, Ue: Siamo sovrani nel regolamentare nostre attività economiche

La portavoce dopo minaccia Trump per nuove tariffe in caso di digital tax

Bruxelles, 26 ago. (askanews) – “Penso sia utile ricordare quantoabbiamo affermato più volte: è diritto sovrano dell’Ue e dei suoi Stati membri regolamentare le attività economiche sul nostro territorio, che sono coerenti con i nostri valori democratici”. Così la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, nel consueto briefing con la stampa rispondendo a una giornalista che chiedeva della minaccia del presidente americano, Donald Trump, di nuovi dazi per chi introdurrà tasse sul digitale. “Questo non faceva parte del nostro recente accordo con gli Stati Uniti – ha proseguito la portavoce – Sono questioni separate, e noi procederemo con l’attuazione dell’accordo quadro che, giustamente, non affronta questa questione”.

