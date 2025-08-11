lunedì, 11 Agosto , 25

Dazi Usa, Trump: “Niente tariffe su oro”. Cnbc: “Proroga di 90 giorni a tregua con Cina”

Dazi Usa, Trump: “Niente tariffe su oro”. Cnbc: “Proroga di 90 giorni a tregua con Cina”

DALL'ITALIA E DAL MONDODazi Usa, Trump: "Niente tariffe su oro". Cnbc: "Proroga di 90 giorni a tregua con Cina"
L’oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. A dichiararlo è stato il presidente americano Donald Trump, dopo che un documento ufficiale aveva seminato confusione la scorsa settimana e aveva fatto raggiungere al metallo prezioso un livello record. “Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America: l’oro non sarà soggetto a dazi!” ha scritto il capo dello Stato sulla sua piattaforma Truth Social.  

Intanto secondo quanto riferito alla Cnbc da un funzionario della Casa Bianca Trump avrebbe firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni. 

