Dazi Usa, Ue annuncia “contromisure”. Von der Leyen: “Sempre aperti a negoziati”

(Adnkronos) – La Commissione europea lancia una serie di contromisure per “proteggere” le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dall’impatto delle “ingiustificate restrizioni commerciali” decise dagli Stati Uniti . Oggi, mercoledì 12 marzo, entrano in vigore i dazi Usa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Unione europea e da altri partner commerciali. Ma l’Unione europea resta “aperta ai negoziati” con Washington, sottolinea Ursula von der Leyen.

Anzitutto, vengono reimposte le misure di controbilanciamento sospese del 2018 e del 2020. Il 1° aprile 2025, le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 saranno automaticamente ripristinate, una volta scaduta la loro sospensione il 31 marzo. Per la prima volta, queste misure di riequilibrio saranno attuate integralmente: saranno applicati dazi su prodotti che vanno dalle barche al bourbon, fino alle moto americane, come le Harley Davidson.

Le misure aggiuntive dovrebbero entrare in vigore entro metà aprile e riguardano una serie di prodotti industriali e agricoli. I primi includono, tra gli altri, prodotti in acciaio e alluminio, tessuti, pelletteria, elettrodomestici, utensili per la casa, materie plastiche, prodotti in legno. I prodotti agricoli includono, tra gli altri, pollame, manzo, alcuni frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure.

L’Unione europea resta “aperta ai negoziati” con Washington, sottolinea la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Da questa mattina – dichiara – gli Stati Uniti applicano un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ci rammarichiamo profondamente di questa misura. I dazi sono tasse. Sono dannose per le aziende e peggio per i consumatori”.

L’Unione europea, aggiunge, “deve agire per proteggere i consumatori e le aziende. Le contromisure che adottiamo oggi sono forti ma proporzionate. Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, noi rispondiamo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro”, che “corrisponde alla portata economica delle tariffe degli Stati Uniti. Le nostre contromisure saranno introdotte in due fasi, a partire dal 1° aprile e pienamente operative a partire dal 13 aprile. Nel frattempo, rimarremo sempre aperti ai negoziati”.

L’Ue, prosegue, crede “fermamente che in un mondo pieno di incertezze geoeconomiche e politiche, non sia nel nostro interesse comune gravare le nostre economie con questi dazi. Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo. Ho incaricato il commissario al Commercio Maroš Šefčovič di riprendere i suoi colloqui, per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti”, conclude.

Dal canto suo il Regno Unito non ha intenzione di attuare contromisure immediate contro gli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il governo. “Ci stiamo concentrando su un approccio pragmatico e stiamo negoziando rapidamente un accordo economico più ampio con gli Stati Uniti per eliminare le tariffe aggiuntive”, ha affermato il segretario al Commercio britannico Jonathan Reynolds in una dichiarazione, descrivendo l’implementazione di questi nuovi dazi “deludente”.

“Continuerò a impegnarmi da vicino e in modo produttivo con gli Stati Uniti per sostenere gli interessi commerciali del Regno Unito. Terremo tutte le opzioni sul tavolo e non esiteremo a rispondere nell’interesse nazionale”, ha affermato il Segretario per il Commercio e l’Economia Jonathan Reynolds in una dichiarazione.