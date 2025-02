Dazn: il fondo sovrano saudita Pif entra nel capitale attraverso SURJ Sports Investment

“Partnership accelererà crescita, è piattaforma veramente globale”

Il fondo Pif dell’Arabia Saudita investe nel capitale di Dazn tramite SURJ Sports Investment. “SURJ e DAZN costituiscono una coppia ideale, entrambe concentrate nel valorizzare lo sport per rendere accessibili eventi di rilevanza mondiale” – si legge in una nota.

Fondato nel 2023, SURJ Sports Investment cercava un alleato per lo streaming e la diffusione di contenuti live e on-demand, con l’obiettivo di presentare a un pubblico globale lo sport saudita e manifestazioni che si tengono in Arabia Saudita.

Nel contesto di questo accordo, SURJ e DAZN collaboreranno intensamente per fondare DAZN MENA, una joint venture per nuove opportunità di trasmissione nel settore sportivo in espansione dell’Arabia Saudita, facilitando così l’accesso dei tifosi a contenuti sia in diretta che on-demand.

L’obiettivo di questa collaborazione è quello di consolidare la posizione dell’Arabia Saudita come un punto di riferimento per gli investimenti nel campo sportivo, sfruttando nel contempo l’aumento consistente della richiesta di trasmissioni sportive di elevata qualità.

“Il supporto di SURJ per la leadership di DAZN e la nostra alleanza rafforzeranno la sua espansione, cogliendo la significativa e crescente richiesta di contenuti sportivi di alta qualità” – ha affermato Danny Townsend, CEO di SURJ Sports Investment.

Anche Shay Segev, CEO di DAZN, ha dichiarato che “DAZN rappresenta l’unica piattaforma davvero globale dedicata allo sport, posizionandoci in modo ottimale per ampliare l’accesso ai contenuti sportivi a livello globale, provenienti dal fiorente settore sportivo dell’Arabia Saudita”.

Giovanni Lombardi Stronati