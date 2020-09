DAZN, Tiribocchi: “Osimhen è tutto quello che mancava al Napoli, sarà decisivo”

Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta ed adesso opinionista per DAZN, è intervenuto ai microfoni dell’emittente stessa dopo la partita vinta dal Napoli contro il Parma. Si è giocato al Tardini alle 12:30 sotto un caldo cocente, ma nonostante tutto gli azzurri sono stati lucidi e hanno giocato un ottimo calcio per quasi tutti i 90 minuti. Proprio di questo ha parlato il Tir ai microfoni di DAZN, nel post partita, in particolare di Victor Osimhen.

LE PAROLE DI SIMONE TIRIBOCCHI

Queste le parole del “Tir” Simone Tiribocchi: “Osimhen con il suo ingresso ha dato tutto quello che mancava alla squadra. Ha messo in campo forza, profondità e velocità, che hanno creato spazio ai compagni. Il nigeriano ha davvero esordito bene, merito della vittoria è anche suo. I dubbi di Gattuso non sono tanto ai 4 davanti ma all’equilibrio del centrocampo, oggi ha tolto Demme, proprio l’uomo che protegge di più la difesa“.

IL COMMENTO DELLA SOCIETA’

Il Bomber e il Capitano. Il debutto del Napoli ha un imprimatur iconico che scandisce il primo successo in campionato. La copertina del Tardini declina la virtù di due protagonisti della nostra storia recente, Dries che alza il piedistallo del trono di Re del gol a 126 reti, e Lorenzo che festeggia con una griffe celebrativa la sua 350esima partita con la maglia azzurra. Finisce 2-0 e si scatena tutto nell’ultima mezzora travolgente, elettrizzata dalla scossa di Osimhen che, appena entrato, si prende l’Oscar dell’attore non protagonista innescando il red carpet per Mertens e Insigne. Funziona il tridente, funziona il Napoli, funziona l’esordio. E funziona anche la prima di Lozano che brucia l’erba sulla corsia di destra infiammando l’ardore offensivo fino all’ultimo respiro. Tutti in piedi per il Napoli nel Loggione virtuale del Tardini. La prima sinfonia azzurra si alza potente e soave nel cielo della Via Emilia…

