Ddl Concorrenza, Urso: sostegno a sistema più moderno ed efficiente

“Tre interventi negli ultimi tre anni, confermato impegno Governo”

L’approvazione del Ddl Concorrenza fortifica il quadro normativo a favore di un sistema produttivo più contemporaneo ed efficace. È stato, inoltre, confermato il nostro Governo si impegna a mantenere una periodicità annuale per la legge: tre interventi nei tre ultimi anni, rispetto ai soli due approvati nei quattordici anni precedenti.

Questo è quanto afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’approvazione definitiva del Ddl Concorrenza da parte della Camera.

“Si tratta di un progresso nel trasferimento delle informazioni dalla ricerca alle imprese: insieme al Ministero dell’Università, sarà elaborata una strategia nazionale con una durata di tre anni e la nuova Fondazione Tech & Biomedical, con un budget di 250 milioni di euro, supporterà progetti innovativi di ricerca e sviluppo industriale”, aggiunge.

“Il provvedimento, inoltre, si propone di ottimizzare i servizi pubblici locali con strumenti più snelli per le amministrazioni, introduce maggiore trasparenza nelle gare regionali del TPL e incoraggia la concorrenza nella gestione delle stazioni di ricarica elettrica, rafforza la sicurezza dei cosmetici e stabilisce criteri più giusti per la distribuzione dei fondi sanitari”, conclude.

