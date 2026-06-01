ddl-nucleare,-pichetto:-definire-regole-per-avvio-produzione-di-energia

Roma, 1 giu. (askanews) – “Dopodomani in Parlamento comincerà in aula in prima lettura, alla Camera dei deputati” l’iter della legge sul nucleare, con l’obiettivo di “definire un quadro giuridico perché poi si possano fare le valutazioni per l’avvio di produzione di energia da fonte di nuovo nucleare”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da da TGCOM24.

“Lo chiamo nuovo perché non si parla più delle nuove grandi centrali, ma di piccoli reattori che saranno disponibili a partire dalla fine di questo decennio o all’inizio del prossimo. In questo momento, quello che voglio precisare è che si discute di dare all’Italia un quadro giuridico, di dare le leggi perché poi, alla fine di questo decennio, si possano fare le valutazioni di merito per rientrare nella produzione di energia”.

“A seguito dell’approvazione di questa, che è una legge delega, il ministero proporrà al governo, con decreto interministeriale, dei decreti attuativi con le procedure per le localizzazioni, con le modalità tecniche di permesso, di tecnologia, di sicurezza che naturalmente vanno previste”.